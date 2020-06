Eurosènior: Un món feliç

Un Centre d’Incubació i Condicionament serveix d’introducció a la societat que planteja Huxley en la novel·la “Un món feliç”, escrita l’any 1932, que dóna una visió futurista d’una societat deshumanitzada, controlada per la genètica i la clonació.

Suposa un avís d’alerta sobre el desplegament de l’estat comunista totalitari de Xina, exportador de l’actual pandèmia i el seu possible tractament, mitjançant una vacuna genètica, que genera més que dubtes raonables. Es plantegen molts dels temes que avui dia tenen plena vigència, en constatar l’actual camí xinès d’una cultura superior capaç de dominar al món.

Una societat civilitzada, on tot està totalment controlat. Els éssers humans es divideixen en cinc categories i són fabricats en sèrie segons el lloc que tindran dins d’aquest món. Un Estat Mundial autoritari on preval la manca de llibertat, sentiments, família, vida personal comunitària, cultura

Tots els individus són feliços, no tenen altra opció, han estat programats per ser-ho, des d’abans de néixer. A més se’ls faciliten grams de droga, que consumeixen diàriament per sentir-se feliços. En teoria és una societat utòpica i ideal. Si algun individu pateix d’un “defecte de fàbrica”, que no compleix, el control de qualitat, que li pertoca, és destruït.

Ara és hora d’estar alerta, per preservar la nostra llibertat i vida comunitària, encara que això suposi no comprar productes barats xinesos. Podríem recuperar el comerç local i la relocalització de la nostra indústria, per superar l’alta taxa d’atur amb una vida local 24 hores, incloent-hi el treball.