El primer que vull fer és felicitar a tots els membres de l'associació LONG COVID LLEIDA pel seu nou pas. I és que al final les coses s'aconsegueixen pas a pas. Quan creus que res pots fer, quan creus que només fer un pas és poc, recorda que un pas, per petit que sembli, és un més a sumar a tots els petits passos que puguis fer i, al final, a això se'n diu avanç. De fet, prové de l'antiga filosofia xinesa la frase «Un viatge de mil milles comença amb un sol pas». Avançar pas a pas és la clau per a aconseguir metes sostenibles i superar obstacles, valorant la constància sobre la velocitat.
Aquest conegut proverbi africà “Sol aniré més de pressa, però junts arribarem més lluny” destaca que el treball individual permet velocitat i agilitat, mentre que la col·laboració i el treball en equip són fonamentals per a aconseguir metes sostenibles i a llarg termini. Així que, un pas, per petit que et sembli, sol ser sempre l’inici d’alguna cosa. Ànims i fer aquest primer pas cap al vostre objectiu individual o conjunt. La meta és el camí. Més enllà del destí, el valor radica en el procés. Cada pas és un acte de superació i un exercici d’humilitat que ens ensenya a valorar el moment present. Com a mínim reflexioneu sobre això i trobeu el vostre camí i el vostre primer pas.
