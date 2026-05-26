Jocs en català: «Acadèmia d’enginyeria. Terra»

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «Acadèmia d’enginyeria. Terra».
Aquest llibre-joc i el conjunt de peces inclouen tot el que cal per a entendre com funciona el nostre planeta i intentar construir un futur més sostenible. Passa-t’ho bé muntant les sis maquetes. Per exemple, hi ha un sismògraf, una estació meteorològica i un forn solar i funcionen! Aprèn amb els experiments sobre el sistema solar, les plaques tectòniques, el cicle de l’aigua, el canvi climàtic, els biomes, l’energia verda i moltes coses més.
«Acadèmia d’enginyeria. Terra» és un llibre-joc recomanat a partir dels 8 anys. El seu fabricant és edebé.
