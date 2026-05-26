Viatge a Còrsega

Situada a la mar Lígur, Còrsega es troba entre la Rivera italiana i l’illa de Sardenya, de la qual la separa l’estret de Bonifacio. El turisme a l’illa desenvolupa un paper important i es concentra, especialment, al voltant de l’àrea de Porto Vecchio i Bonifacio, al sud, i Calvi, al nord-oest. Ajaccio, la capital, és el lloc de naixement de Napoleó Bonaparte. Allà es pot visitar la Maison Bonaparte, un petit museu situat en una casa del segle XVII, on s’exhibeixen pertinences del general francès.
Aquí és interessant de visitar la place Maréchal-Foch, assentada en l’emplaçament de l’antiga porta medieval de la ciutat. També és destacable l’edifici de l’Ajuntament; la Catedral, que data del segle XVI; la Capella Imperial, d’estil renaixentista; i el museu Fesch, que acull una important col·lecció de quadres dels primitius habitants italians.
Una de les zones més concorregudes d’Ajaccio és la de la plage St. François.
Al sud, passat Ajaccio, hi trobem la població de Filitosa, que acull l’assentament més important de menhirs megalítics de Còrsega.
Una altra de les ciutats importants de Còrsega és Bastia. El seu nom prové de “bastaglia”, que significa fortalessa, la que els genovesos van construir en aquest indret, cap al segle XIV, per a defensar-se tant dels nadius de l’interior com dels toscans.
Un dels llocs més concorreguts de Bastia és la plaça de St. Nicholas, al voltant de la qual es poden admirar fantàstiques façanes de les cases que daten dels segles XVII i XVIII. El boulevard Général de Gaulle i la capella de la Immaculada Concepció són altres dels punts de referència de la ciutat.
Al voltant del port s’estén la ciutat antiga, del segle XVI, que té com a lloc més destacat el Palau del Governador Genovès, que acull el Museu d’Etnografia Cors.
A prop de Bastia, hi trobem el poblet de Patrimonio i la ciutat de St. Florent, amb l’església de Santa Maria, llegat dels pisans.
La població de Sartène, amb el seu barri antic de Santa Anna, és un altre dels punts que mereix la pena de visitar en una estada a Còrsega, com també Bonifacio, la ciutat més meridional de l’illa. Va ser fundada pels genovesos al segle XII i un dels seus atractius és el seu fiord.
Altres dades d’interès:
Superfície
8.680 Km2. Se situa a tan sols 12 quilòmetres al nord de Sardenya.
Població
Prop de 360.200 habitants (inicis de 2025).
Idioma
Els idiomes oficials són el cors i el francès.
Capital
La capital és Ajaccio.
Situació administrativa
Administrativament, Còrsega pertany a l’Estat francès.
Gastronomia
Hi ha diversos productes de Còrsega amb denominació d’origen: el vi, la mel, el formatge i l’oli d’oliva.
La castanya és un fruit sec molt habitual i es cuina de diferents maneres. En aquest sentit, fins i tot, hi ha una cervesa amb aroma de castanya.
Clima
El clima a les terres baixes és el típic mediterrani; mentre que a la muntanya és més rigorós, depenent també de l’altitud i de l’exposició.
Orografia
L’orografia de Còrsega és molt abrupta i és la més muntanyosa de les illes mediterrànies.
