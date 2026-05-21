Aquí teniu una picada d’all i julivert. Una recepta fàcil, molt ràpida de preparar i casolana. Una manera d’acabar i potenciar el gust dels plats. Recomanem envasar-la amb potets de vidre. Amb l’oli d’oliva verge extra podem arribar a conservar-la de 10-15 dies a la nevera en bon estat. Treure-la 15 minuts abans de la seva consumició. També es pot congelar. Aquesta picada va molt bé per a acompanyar carns, verdures al forn, guisats, pastes, llegums, peixos…
Ingredients:
- Un manat de julivert
- 3 grans d’alls
- Oli d’oliva verge extra
