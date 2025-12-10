Dos accidents de trànsit, un a Escaldes i l’altre a Andorra la Vella, se salden amb dues dones ferides

La tarda d’aquest dimarts es van registrar dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana, els quals van deixar el balanç d’una persona ferida en cadascun d’ells. El primer va tenir lloc al voltant de dos quarts de cinc, a l’altura del número 4 de l’avinguda fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany. S’hi van veure implicats dos vehicles. Es tracta d’un turisme i una furgoneta amb matrícula del Principat, que van col·lidir per abast (en cadena). La conductora del turisme, una dona veïna d’Andorra, de 44 anys, va resultar ferida en el succés.
L’altre sinistre de trànsit va produir-se una estona després, a la carretera general número 1 (CG1), en el seu punt quilomètric 1,700, a la parròquia d’Andorra la Vella. En aquest accident es van veure implicats tres turismes, un amb matrícula espanyola i dos amb matrícula andorrana. La conductora d’un dels turismes, una veïna del Principat, de 25 anys, va resultar ferida en l’incident viari.