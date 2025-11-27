Variació negativa del preu unitari de les importacions i exportacions

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de agost de 2025 en particular, ha experimentat una variació negativa del -5,9% en relació amb l’any anterior. Si es compara amb el mes passat, el preu de les importacions cau un -13,8%. En el mateix període el preu de les exportacions ha caigut un -5,5% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el de les exportacions te una variació negativa de -4,8%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum cau un -6,1%, els béns de capital decreix un -23,6% i el dels béns intermedis experiment una variació negativa del -2,8%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu unitari de grups com “Productes alimentaris i animals vius” (+5,9%) i “Begudes i tabac” (+4,2%) han experimentat augments destacats. En canvi, el preu unitari de grups com “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (-31,1%), “Maquinària i equips de transport (-20,9%) i “Combustibles, lubrificants minerals i productes similars” (-11,9%) han mostrat una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
En el conjunt de zones geogràfiques, a l’agost de 2025, destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents de la “Resta del món + Gran Bretanya”, amb una caiguda interanual del -17,8%. Les altres agrupacions continuen la mateixa tendència, com per exemple, el preu de les importacions procedents de la “Resta del món”, que ha registrat un descens del -9,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.