El curs acadèmic 2024-2025 es van atorgar, a Andorra, 4.115 beques (-9,3%)

El nombre de beques atorgades al curs acadèmic 2024-2025 va ser de 4.115, la qual cosa representa una disminució d’un -9,3% respecte al curs acadèmic anterior (4.538). Les beques destinades a l’estudi van ser 3.479, mentre que les destinades al lloguer d’esquí escolar van ser 636. L’import mitjà per beca acordada va disminuir un 2,8%, situant-se en 570,77 € (586,93 € el curs anterior).
L’import mitjà per beca acordada per a l’ensenyament no superior va passar dels 380,07 € el curs 2023-2024 als 370,46 € el curs 2024-2025, el que significa una disminució del 2,5%. Pel que fa a l’import mitjà per beca dels ajuts per a l’ensenyament superior, va ser de 1.553,04 €, un +3,6% en comparació amb el curs anterior.
Les beques més atorgades en l’ensenyament no superior a Andorra són Material amb 1.258 ajuts i Menjador escolar amb 1.260 ajuts. Per a l’ensenyament no superior a l’estranger són Material i Desplaçament amb 8 ajuts en ambdós casos.
Per a l’ensenyament superior a Andorra són Matrícula i Material amb 15 i 9 ajuts, respectivament, mentre que per a l’ensenyament superior a l’estranger són Residència i Matrícula amb 181 i 161 ajuts, respectivament.