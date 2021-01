Vallnord assoleix l’aforament màxim el primer cap de setmana d’obertura

Vallnord – Pal Arinsal arrenca la temporada de manera atípica. Les estacions d’esquí del país han inaugurat la temporada el primer cap de setmana de l’any 2021 amb accés exclusiu al públic local i de forma gratuïta. Vallnord – Pal Arinsal ha complert totes les seves previsions amb l’obertura del 70% de pistes del sector (21 de 27 pistes) i un total de 6 remuntadors: Cintes Pedres Blanques, Cintes El Planell, Cintes del Pla de la Cot, Telecadira de la Serra II i Telecadira de Cubil. Pel que fa als circuits d’esquí de muntanya, aquests han estat oberts al 86% i els circuits de raquetes al 83%. L’obertura d’aquestes últimes pràctiques han estat de 7 h a 22 h amb suport de pisters socorrites com ja és habitual a l’estació.

L’estació de la Massana ha assolit l’aforament indicat en un inici de 2.000 clients. Vallnord – Pal Arinsal ha acollit durant aquest primer cap de setmana prop de 4.000 clients a l’estació: dissabte dia 2 de gener, més de 1.800 esquiadors, dels quals 1.400 van d’esquí alpí i 400 d’esquí de muntanya i l’endemà, més de 1700 esquiadors d’alpí i prop de 400 d’esquí de muntanya. Destacar que l’aforament limitat a 2.000 persones s’ha anat controlant de forma constant gràcies a l’entrega de passis i ha permès fer accedir a nous clients a l’estació en diferents franges horàries.

Així mateix, l’equip de l’estació s’ha assegurat que les mesures COVID es respectessin adequadament. L’aforament limitat ha estat un dels aspectes, però totes les altres mesures implementades a inicis de desembre també s’han respectat correctament, sobretot en espais gastronòmics i zones d’activitats alternatives.

Activitats i restauració

Els clients han pogut gaudir durant tot el cap de setmana no només de pistes sinó també de totes les activitats alternatives. En total, el 62% de les activitats han estat disponibles durant tot el cap de setmana, de les quals destaca la pista de trineus, que ha estat una novetat d’aquesta temporada, ja que s’han treballat dues noves pistes amb pendents de 9 i 15 graus. Així mateix, el Parc de Cordes o les sortides en raquetes han estat molt freqüentades.

Pel que fa a la restauració, 3 restaurants han estat disponibles al sector Pal i han rebut una gran afluència durant el cap de setmana. L’estació també ha donat l’opció de realitzar reserves online per emportar i així evitar un major aforament als espais gastronòmics. Així mateix, els tradicionals sopars d’Alta Muntanya s’han realitzat durant tot el cap de setmana, una aposta de l’estació des de fa anys per oferir noves experiències nocturnes.

Forfet d’esquí alpí i forfet natura a partir del 4 de gener

A partir de demà, el forfet de dia d’esquí alpí tindrà una tarifa reduïda de 20€. Aquesta reducció ve donada amb el percentatge d’obertura actual de l’estació, que fins nou avís, es centrarà al sector Pal i seguirà mantenint les mateixes condicions d’obertura que durant el cap de setmana.

Així mateix i tal com ja s’havia indicat, a partir de demà, serà necessari el forfet Natura (per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes i altres que no siguin esquí alpí), ja sigui de dia o de temporada. El preu del forfet de dia és de 12 € per adult i 6 € per infants. Aquest forfet serà vàlid de 7 h a 22 h on sempre hi haurà presència de pisters socorristes, de moment al sector Pal. Fins nou avís, els usuaris d’aquesta pràctica podran fer servir una vegada al dia el telecadira de la Serra II, que dóna accés directe al Pla de la Cot i més facilitat per arribar al Pic de Cubil. Destacar que els clients amb forfet de temporada Ski&Bike de Vallnord – Pal Arinsal tenen accés lliure a aquesta modalitat.