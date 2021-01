Esteve acaba 10è a la cursa de persecució i se situa 13è a la general del Tour de Ski

Avui era el torn dels 15km persecució en el Tour de Ski masculí, i els 10km en el femení, en la cita que ha tingut com a escenari, per última vegada, Val Müstair. En homes, Irineu Esteve ha finalitzat amb el 10è temps. Per la seva part, Carola Vila ha hagut d’abandonar en trobar-se indisposada.

Esteve ha marcat el 10è temps en la cursa del dia, amb un crono de 32.29,4, amb +47,6 respecte al millor temps de la jornada, el rus Denis Spitsov (31.41,8). Avui era una cursa persecució, i per tant les sortides eren amb les diferències de temps del Tour de Ski. Per tant, avui Esteve ha arribat a meta el 13è, i segons arribaven a meta, aquesta era la posició de la general. Però el temps de carrera d’avui es compta a part, i és aquí on es compten els punts de Copa del Món, en la cursa del dia en què ha acabat 10è.

En la classificació general del Tour, ara mateix Esteve és 13è amb tres proves disputades. La pròxima és a Toblach (Itàlia), el 5 de gener.

Pel que fa a la classificació de la Copa del Món, ahir es trobava en la 30a posició en distància i avui és 23è amb 51 punts.

Pel que fa a la cursa femenina, Carola Vila no ha pogut finalitzar la carrera dels 10km en sentir-se indisposada. La normativa del Tour de Ski marca que si abandones en una de les curses, no pots continuar competint, per la qual cosa la fondista andorrana no correrà demà ni cap altre dia d’aquesta edició del Tour de Ski.