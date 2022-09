Desamor, por i gelosia. Aquest ordre no sempre es lineal ni tampoc ha de ser matemàtic, però, malauradament, el desamor o la por de patir-ho pot fer que una persona es torni gelosa. Després, indubtablement, ho pagarà amb la seva futura parella, donant com a resultat una relació destinada al fracàs o si mes no, centrada en la desconfiança.

La persona se centrarà en tots els aspectes del comportament de la parella i qualsevol conducta que s’allunyi una mica serà estudiada meticulosament buscant el seu motiu. Però, per una altra banda, cal remarcar que la persona no s’ha enfocat en els motius reals de la seva separació i per tant, no li treu profit al malestar del desamor, no ha après d´ell.

Hi ha ocasions en què una separació sentimental és beneficiosa perquè estàvem amb la persona equivocada i li dedicàvem un temps que no valorava, aleshores, decideix abandonar-nos. Igualment, convé ressaltar que estant en parella les decisions sobre el futur de la relació no són unilaterals i, per això mateix, per molt que diguem o fem, si l´altra persona decideix separar-se de nosaltres no podem fer res i la millor opció per a no alimentar el desamor es acceptar la situació.

No tothom interpreta l’amor de la mateixa manera, encara que les emocions siguin les mateixes, la forma d’expressar-les o sentir-les difereixen.

Una mirada, una paraula, una abraçada, poden ser interpretades de formes molt diverses segons les nostres experiències anteriors i/o creences. Aleshores, una bona manera de no patir tant pel desamor és entendre i acceptar que en la vida res és etern, tot té un principi i un final, fins i tot, l’amor. Es tracta de viure el moment perquè no sabem quan s’acabarà i de no generalitzar les conductes de tothom.

Hi ha qui saluda amb un hola guapo/a; afirmant constantment el bon aspecte, l’estat físic dels altres o, fins i fot, fent carícies. Aleshores, segons la interpretació que faci la seva parella, reaccionarà d’una manera o d’una altra. Si ho veu com un gest d´agraïment, d’educació, de flirteig, etc.

