Andorra Telecom organitza la Jornada Empresa amb un enfoc en el futur de les marques

Andorra Telecom celebrarà el pròxim dijous, 9 d’octubre, una nova edició de la Jornada Empresa, que tindrà lloc de 10 h a 12.30 h, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. La trobada reunirà empreses del país per a reflexionar sobre les tendències en comunicació i branding i el paper clau de les marques en un entorn competitiu i en transformació. Amb el títol “El futur de les marques: rellevància, connexió i emoció”, la jornada comptarà amb la participació de dos experts en màrqueting i comunicació.
Per una banda Javier Velilla, soci director de Comuniza, presentarà l’”Informe de tendències de branding del 2026”, elaborat a partir d’enquestes a brand managers i responsables de màrqueting d’arreu. La seva ponència oferirà dades, casos pràctics i insights per a dibuixar un full de ruta que ajudi les empreses a planificar els seus objectius de comunicació.
Per altra banda, Noemí Pedra, directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, explicarà la “fórmula d’èxit de la marca Visit Andorra”, des de les decisions de restyling fins a la definició de valors i territori de marca, així com la gestió de la segmentació i els plans de mitjans. També compartirà l’impacte i l’evolució de les campanyes a través de dades i resultats.
La Jornada Empresa és un espai de trobada anual impulsat per Andorra Telecom amb l’objectiu d’oferir coneixement i eines útils al teixit empresarial del país, principalment petites i mitjanes empreses. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar a través del web andorratelecom.com, amb places limitades.