UNICEF: 12a edició dels Encants

Una mare i la seva filla a Madagascar (Unicef)

El Comitè d’Andorra de l’UNICEF organitza del 23 al 25 de novembre la 12a edició dels Encants, el mercat de moda de productes de segona mà destinat a recaptar fons per als seus projectes de cooperació internacional. En aquesta nova edició hi haurà, de nou, la col·laboració de The Embassy amb la cessió de la segona planta del seu edifici per al mercat solidari. Aquest any i coincidint amb la Setmana Europea de la prevenció de Residus, la recaptació anirà destinada al projecte de Madagascar.

La vulnerabilitat de Madagascar al canvi climàtic està amenaçada pels sistemes insostenibles que hi ha actualment al país. El balanç energètic de Madagascar mostra que al voltant del 80% del seu consum energètic global es basa en combustibles de biomassa, com la llenya i el carbó vegetal, que alliberen gasos que agreugen el canvi climàtic quan es cremen.

L’expansió dels sistemes d’energia sostenible a Madagascar serà fonamental per a ajudar les comunitats a ser més resilients als efectes del canvi climàtic i per a construir un futur més verd per al país.

UNICEF treballa per a accelerar el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al sud de Madagascar, a la regió d’Androy.

Els encants s’obriran al públic el dijous, 23 de novembre, a les 10.30 h i tancaran les portes el dissabte 25 de novembre a les 20.00 h. Al migdia també estarà obert per a totes aquelles persones que vulguin adquirir els productes a disposició. Es podran trobar peces de primeres marques internacionals.





A més a més, aquesta edició anirà acompanyada d’una agenda d’activitats també solidàries:

. Signatura de llibres a càrrec de Pancho Saula, de Galeria Alta

. Pop gastronòmic a càrrec de Mohit Hemnani, Marta Alguersuari i MyCorner

. Gastronomia sostenible amb Kattia Juárez

. Tallers d’aquarel·la per a adults i infants amb la Teresa Tarrés

. Ritual de bellesa Ringana amb Eli Sans d’ES Pilates House (Control Pilates)

. Tallers de bellesa i benestar amb classes de ioga i pilates gràcies a The Embassy i Vacys