Un cotxe andorrà s’encasta contra un paret a la Seu. El conductor marxa tan tranquil

Accident d’un cotxe al nucli urbà de la Seu, aquest dissabte a la nit (Foto cedida a RàdioSeu)

Un vehicle s’ha accidentat aquest dissabte a la nit en ple nucli urbà de la Seu d’Urgell. Els fets s’han produït cap a les 11 de la nit a l’avinguda de Garriga i Massó, a tocar del centre històric de la ciutat. Segons han explicat testimonis presencials, per causes que es desconeixen, un conductor circulava molt ràpid per carrers del centre urbà, on actualment la velocitat permesa està limitada a 30 km/h.

Les mateixes fonts han assegurat que en el moment dels fets han pogut observar que el cotxe tenia una roda punxada i portava els fars apagats. Finalment, quan passava per Garriga i Massó, a l’altura del carrer de Capdevila, el turisme ha fet una virolla i ha quedat encastat contra una paret, a prop del carrer del Portal d’Andorra. El xoc ha causat danys a la part davantera de l’utilitari.

La patrulla nocturna de la Policia Municipal de la Seu ha rebut l’avís de l’accident i s’ha desplaçat al lloc dels fets per a retirar el vehicle i recollir informació dels testimonis presencials. Alguns d’ells els han explicat que, just després de l’accident, el conductor ha pogut sortit del cotxe pel seu propi peu, ha agafat un paquet i ha marxat.

Després de comprovar les dades del vehicle, de matrícula andorrana, els agents s’han posat en contacte amb el propietari i, segons ha informat la policia, han constatat que qui conduïa el cotxe era una altra persona. El turisme ha estat traslladat al dipòsit municipal, on aquest diumenge al matí s’hi ha personat un veí que ha manifestat ser qui el conduïa en el moment dels fets.