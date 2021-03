Títol: Una mare com una bruixa

Edat: Primers lectors

Escriptor/a: PAVÓN, Mar

Il·lustrador/a: Marta Mayo

Editorial: Grup Edebé.

Les bruixes donen molt de joc en la literatura escrita per a infants. Són éssers generalment simpàtics que es comporten d’una manera ben diferent de la resta de gent. Just per això desperten empatia i, alhora, inquietuds entre la mainada. És el que li passa al protagonista d’aquest àlbum, que no sap si la seva mare és ben bé una bruixa o no.

La història construïda per la mataronina Mar Pavón, i càlidament il·lustrada amb tons vius i nítids per Marta Mayo, dibuixa una mare amb costums ben sonats: bull grans olles de mongetes verdes, va per casa com un mussol, és amiga de gats negres i llegeix llibres d’encanteris. Tot això no impedeix que el nen estimi la seva mare amb bogeria i, malgrat les actituds de la seva progenitora, de l’únic que té por de veritat és que algun dia la seva mare li pugui faltar.

El text, amb lletra de pal, és especialment útil per tractar les relacions entre mares i fills. Qualsevol dificultat pot ser superada quan hi ha voluntat d’entendre’s. És just el missatge que encertadament Pavón vol transmetre al jove lector. Menció a part mereixen per la seva qualitat les il·lustracions de Marta Mayo. Lluny de dibuixar una mare bruixa amb berrugues i barret negre punxegut, es decanta principalment per una figura que, sobretot, somriu, corre i entén el seu rol com una mena de joc amb el seu fill. Un àlbum senzill i alhora ben intens per la història narrada.

Per Moisès Selfa. Clijcat / Faristol