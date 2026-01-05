Una discussió arran d’un accident de trànsit acaba amb un detingut per alcoholèmia

Relacionat amb delictes contra la seguretat col·lectiva per conduccions de vehicles sota la influència de l’alcohol o altres substàncies, el passat dissabte, dia 3 de gener, es va requerir la presencial policial per un accident de circulació de danys materials a Escaldes-Engordany, perquè les parts implicades en el sinistre de trànsit no s’estaven posant d’acord per tal d’efectuar l’intercanvi d’assegurances.
Un cop al lloc, els agents del servei de l’ordre van procedir a la detenció d’un dels implicats en l’incident. Es tracta d’un veí del Principat d’Andorra, de 39 anys, el qual va donar un resultat positiu de 2,04 g/l., en la prova d’alcoholèmia que se li va practicar.
