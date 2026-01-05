A la garjola un individu que havia sostret cable de coure per un perjudici de 16.000 euros

Segons informa el servei de Policia, el divendres, dia 2 de gener, a Escaldes-Engordany, es va detenir un veí del Principat, de 20 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. El mes d’octubre passat, es va denunciar davant de l’organisme policial el furt amb força de cable de coure d’una obra de reforma d’un establiment hoteler escaldenc.
Tal com ha explicat el servei de l’ordre, el perjudici causat pel detingut seria significatiu ja que superava els 16.000 euros. L’enquesta efectuada pels agents policials, per tal d’esclarir els fets, van permetre l’arrest de l’individu en qüestió.