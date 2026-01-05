Tres arrestats per possessió d’estupefaents

Pel que fa a delictes contra la Salut Pública, el divendres, dia 2 de gener, en un control a la frontera del riu Runer, es va detenir un no resident de 33 anys. L’interessat es trobava en possessió de 8 pastilles de MDMA, i 5,25 grams d’haixix. Així, El dissabte, dia 3 de gener, a Canillo, en el decurs d’un requeriment per unes desavinences laborals en un establiment hoteler, es va detenir un veí del Principat de 41 anys en possessió d’1 gram de MDMA, i una pastilla d’èxtasis. També se li atribueix un delicte contra l’honor, i un altre contra la llibertat, en amenaçar i injuriar els agents actuants.
El mateix dissabte, en un control efectuat en l’aparcament exterior d’un local d’oci nocturn a Canillo, es va detenir una dona no resident de 36 anys. La interessada es trobava en possessió d’1,45 grams de metamfetamina i una pastilla d’èxtasis.