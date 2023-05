Un “volcà” i un taller de manualitats per a la canalla, al Pas

Cartell anunciant el contacontes “Tinc un volcà”, al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

Aquest divendres vinent, dia 19 de maig, se celebrarà la sessió de contacontes ‘Tinc un volcà’, de la mà de Vanessa Silva. Tindrà lloc a la Biblioteca comunal del Pas de la Casa, a partir de les 18 hores i destinada a un públic infantil entre els 3 i els 7 anys.

Totes les emocions són vàlides i legítimes, també aquelles que produeixen sensacions desagradables en el cos com la ràbia, la por, la gelosia o la tristesa. A través del conte ‘Tinc un volcà’, de Miriam Tirado i amb il·lustracions de Joan Turú, es donaran algunes pautes als més petits de la casa per a gestionar de millor manera les diferents emocions que, de vegades, els fa explotar.

La interpretació del conte anirà a càrrec de Vanessa Silva i abans de la lectura hi haurà un petit joc amb el ‘Dau de les emocions’. A més, en finalitzar el conte, es farà un taller de manualitats relacionat amb les emocions anomenat ‘Ampolla de Calma’ on els nens i nenes faran la seva pròpia ampolla per a emportar-se-la a casa.

Durant el taller es treballarà amb aigua, purpurina de colors, colorant alimentari i diferents objectes petits, com abaloris, botons, pompons… Així com un ingredient secret que no serà revelat fins a l’últim moment.