Campanya sobre el “malson” dels celíacs

Productes sense gluten (Pexels)

Des de l’Associació de Celíacs d’Andorra, amb el suport del Ministeri d’Educació́ d’Andorra, aquest dimarts, 16 de maig, coincidint amb el dia internacional de la celiaquia a nivell Europeu es durà a terme la campanya “La celiaquia a l’escola”.

En el marc d’aquesta campanya, a la que s’hi han adherit la major part de les escoles del Principat, s’oferirà un menú́ sense gluten per a tots els infants i es duran a terme diferents activitats didàctiques de sensibilització a l’aula i al menjador sobre la celiaquia, per tal de donar a conèixer aquesta malaltia a l’alumnat i conscienciar-los sobre què representa.

Des de l’associació es vol fer saber que, en ocasions, ser un infant celíac el fa sentir exclòs en alguns actes socials, celebracions, activitats de convivència, esmorzars solidaris o, fins i tot, per a poder menjar fora de casa, l’infant es pot sentir discriminat al no tenir-lo en consideració́.

Es té constància de diferents casos en els que infants celíacs han estat discriminats per raons de dieta a les seves escoles, tant en berenars de germanor en els que no se’ls hi ha proporcionat menjar sense gluten, així com en diferents accions on el menjar estava present com ara els esmorzars solidaris (per a recaptar fons per al viatge final de curs) o en la previsió de les colònies i jornades de convivència arribant a suposar la contaminació dels infants, la manca de menjar per a ells o la decisió de no assistir a les colònies. També s’han rebut queixes, per part de pares de l’associació, que tutors i mestres han verbalitzat que, per a un infant, no valia la pena canviar la logística sobre els menús per a poder atendre la seva necessitat.

Des de l’associació es creu que explicar la malaltia als infants i joves, ajudarà̀ a prendre consciencia del que representa i saber com gestionar la convivència amb algú celíac a casa i a l’escola. També pensen que cal sensibilitzar al col·lectiu docent i de serveis.

Esperen que amb aquesta campanya es desenvolupi una consciència de les necessitats de l’infant celíac per part dels companys i companyes, personal docent i no docent, per a aconseguir, a poc a poc, una escola i una societat més inclusiva i amable amb els infants afectats per aquesta malaltia.





Algunes dades sobre la malaltia celíaca

La celiaquia NO és ni una moda ni una intolerància alimentària.

És una MALALTIA AUTOINMUNE SISTÈMICA on l’organisme s’agredeix a si mateix quan es menja alguna cosa amb gluten.

quan es menja alguna cosa amb gluten. Actualment no té cura i l’única medicina que existeix actualment és la de fer una dieta lliure de gluten per a tota la vida, no hi ha cap medicament ni pastilla que permeti menjar gluten als celíacs.

i l’única medicina que existeix actualment és la de fer una dieta lliure de gluten per a tota la vida, no hi ha cap medicament ni pastilla que permeti menjar gluten als celíacs. S’estima que entre l’1-2% de la població és celíaca i un 7% és sensible al gluten.





Algunes dades sobre la campanya