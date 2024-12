Un trenet circularà per la Seu durant el Mercat de Nadal

Cartell programa del Mercat de Nadal a la Seu (Aj. la Seu)

La circulació d’un trenet nadalenc que farà una ruta amb diferents parades pel centre de la Seu d’Urgell és enguany la novetat més destacada en plena celebració del Mercat de Nadal que tindrà lloc durant aquest proper cap de setmana de pont. Aquest trenet, que circularà el divendres 6 i el dissabte 7 de desembre, d’11.30 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores, tindrà parades a la plaça Catalunya, al parc infantil del barri de Santa Magdalena, al carrer Llorenç Tomàs i Costa (parada bus escolar) i a la plaça dels Oms. Aquesta nova atracció nadalenca està pensada especialment per als més petits de la casa, i és gratuïta.

Mercat de Nadal: del 6 al 8 de desembre

Un any més per aquestes dates, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també organitza el tradicional Mercat de Nadal que es desenvoluparà al passeig Joan Brudieu el divendres 6 i dissabte 7, de 10 a 14 hores i de 15.30 a 21 hores, i diumenge 8 de desembre, de 10 a 14 hores i de 15.30 a 20 hores.

En aquest mercat nadalenc hi podrem trobar parades d’artesania, moda i complements, decoració, alimentació i molts altres productes.





Sorteig ‘Comprar al Mercat de Nadal té premi’ amb Ivan Caro

Totes les persones que comprin en alguna de les parades del Mercat de Nadal obtindran una butlleta que permetrà entrar en el sorteig ‘Comprar al Mercat de Nadal té premi’ que tindrà lloc el diumenge, 8 de desembre, a les 19 hores. D’entre totes les butlletes recollides se sortejaran 40 ponsèties i 5 jocs de taula per a tota la família. Aquest sorteig estarà amenitzat per Ivan Caro.

També durant els tres dies que tindrà lloc el Mercat de Nadal hi haurà diverses activitats adreçades a tots els públics com: jocs gegants de fusta, a càrrec del Festival del Joc del Pirineu; el contacontes ‘L’Arbre dels fruits dolços’, amb el minairons i l’Associació d’Hostaleria; l’espectacle de titelles ‘El Nadal dels tres porquets’, a càrrec de la Cia. Vergés; concert 4 Christmas Time; concert Nadal Rock Festival, nadales tradicionals amb Rovell d’Ou; Swing&Jazz, a càrrec de We Swing Pirineus; contes i llegendes, amb Ivan Caro; i concert de Pep Lizandra & Elies Porter, entre d’altres propostes que amenitzaran aquest mercat nadalenc.