El GRECO reconeix la millora feta per Andorra en la lluita contra la corrupció

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa constata els avenços en la lluita contra la corrupció per part d’Andorra. Així ho corrobora l’addendum al segon informe de conformitat, fet públic aquest dimecres, corresponent al quart cicle d’avaluació. El quart cicle d’avaluació del GRECO se centra en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els batlles, els magistrats i els fiscals.

Es recorda que Andorra és membre del Grup d’Estats contra la Corrupció des de 2005 i des de llavors ja ha completat el primer, el segon i el tercer cicle d’avaluacions. La visita per a preparar el quart informe d’avaluació va tenir lloc el novembre de 2016 i el document es va fer públic el novembre de 2017. Fins al moment s’han dut a terme els informes de conformitat primer (el 2020), l’intermedi (el 2021) i el segon (2023), que han anat avaluant successivament les mesures preses per les autoritats nacionals per tal d’aplicar les recomanacions de l’organisme.

El primer va resultar globalment insatisfactori: el GRECO va concloure que Andorra aplicava de manera satisfactòria tres de les tretze recomanacions que conté l’informe d’avaluació del quart cicle, tres parcialment i set no aplicades. A l’intermedi, el Principat complia amb cinc recomanacions, set parcialment i una no aplicada. El segon informe va concloure que el país complia vuit de les tretze recomanacions, quatre parcialment i una no aplicada.

Ara, amb la informació addicional facilitada per Andorra, el GRECO publica l’addendum al segon informe, en el qual els experts del Consell d’Europa milloren l’avaluació, apuntant que es compleixen nou de les tretze recomanacions, mentre que tres es mantenen parcialment implementades i una no implementada. Així, se suma una nova recomanació positiva. D’aquesta forma, el país ha experimentat una evolució notablement favorable, passant de les tres recomanacions positives del primer informe a les nou actuals. A més, amb l’adopció d’aquest addendum es posa fi al quart cicle d’avaluació respecte al Principat, sent una mostra de la bona comunicació i la qualitat del diàleg entre el Govern i el GRECO.

Es destaca que la nova recomanació que es compleix és la relativa l’adopció d’un codi de conducta, acompanyat de comentaris explicatius o d’exemples concrets, dirigit als membres del Consell General. Aquest punt abans es complia parcialment. En aquest sentit, el Grup d’Estats contra la Corrupció valora positivament que al Consell General ja hi hagi un codi de conducta en vigor, completat per una guia destinada a facilitar-ne l’aplicació, que defineix els principis d’integritat aplicables als parlamentaris, introdueix l’obligació de declarar els conflictes d’interessos, fins i tot durant el seu mandat, i organitza els mecanismes destinats a garantir la seva aplicació efectiva (formació dels parlamentaris, possibilitat de sol·licitar assessorament confidencial, control i sancions). A més, s’exigeix una declaració de patrimoni dels parlamentaris i s’han introduït mesures per a augmentar la transparència del procés legislatiu, inclosa una plataforma en línia per a la participació ciutadana.

El GRECO també destaca que el Consell General ha continuat ampliant la xarxa d’assessors legals en matèria d’ètica, d’acord amb el que preveu el codi de conducta dels parlamentaris.

Pel que fa a les que es compleixen parcialment, el GRECO reconeix avenços significatius en qüestions vinculades al parlamentarisme i a la justícia, com per exemple la formació en ètica i integritat per a jutges i fiscals, així com el desenvolupament d’un sistema d’assessorament confidencial sobre qüestions d’ètica en una Comissió d’Ètica que es formalitzarà properament.

Finalment, en la recomanació que es manté com a punt a aplicar el GRECO considera que la composició del Consell Superior de Justícia (CSJ) encara s’ha de modificar per tal de garantir una representació adequada dels membres del poder judicial elegits pels seus companys.