Un rescat en helicòpter, si hi ha negligència, costa 7.000€ l’hora

El parc de Bombers (SFGA)

Segons publica aquest dimecres AndorraDifusió, gairebé 7.000 euros per hora és el preu a pagar per un rescat amb helicòpter, en cas que sigui per negligència del sol·licitant. És el servei més car en l’actualització de les tarifes del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, d’acord amb la variació de l’IPC publicada al BOPA.

Preus que van des dels més cars per l’ús dels mitjans aeris fins el més econòmics, 30 euros per l’assistència d’un bomber i l’ús de l’helicòpter biturbina és el servei més car, 6.800 euros l’hora. També es recull quan costa l’ús dels camions d’autobomba, l’obertura d’ascensors o el servei de barca i remolc.