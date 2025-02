L’Ajuntament de la Seu respon a la notificació de Junts per la Seu sobre un comentari ofensiu a Facebook

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Davant la notificació feta arribar ahir dimarts al registre municipal per part del grup municipal de Junts per la Seu sobre un comentari ofensiu realitzat a un compte de la xarxa social Facebook en nom del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’alcalde Joan Barrera reitera el seu enuig per aquest fet que el considera “molt greu”, ja que “és inadmissible que des d’un perfil institucional s’insulti a ningú”.

Val a dir que l’alcalde de la Seu va trucar al regidor al Consistori del grup de Junts, Jordi Fàbrega, per a fer-li arribar les seves disculpes, i es va procedir a esborrar immediatament el comentari. A més a més, de seguida es va posar el cas en mans del Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a intentar esbrinar l’origen d’aquest comentari.





Així, una vegada elaborat l’informe per part del Departament d’Informàtica es desprenen les següents conclusions:

Revisat tot el registre que permet Facebook, no s’aporta cap informació respecte l’autoria de comentaris eliminats per part dels gestors de la pàgina.

Com a nova mesura, s’ha establert que, en cas de tenir coneixement d’un comentari ofensiu publicat amb el compte oficial de l’Ajuntament, el Departament de Premsa i Protocol comunicarà prèviament a l’eliminació del missatge per a facilitar conèixer-ne l’autoria, ja que els registres que aporta Facebook a posteriori són molt insuficients.

Cap membre de l’equip de govern té accés al compte de Facebook de l’Ajuntament.

Respecte als usuaris, s’ha restringit l’accés al Departament de Premsa i Protocol, al Departament d’Informàtica per a la gestió d’accessos i a dues empreses contractades actualment per a gestió de xarxes socials per diferents actes i esdeveniments.

Davant la insuficiència de registres, l’Ajuntament resta a l’espera de la resposta al correu electrònic enviat a suport de Facebook, tot i que en algun altre cas s’ha intentat contactar-hi sense obtenir cap resposta.

També es revisarà la pàgina de registre d’activitats que presenta error, per si es tractés d’un error temporal de Facebook.