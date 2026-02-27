Un motorista resulta ferit en un accident a la carretera de la Comella

Segons informa el Cos de Policia, un motorista de 31 anys va resultar ferit la tarda d’aquest dijous en un accident de circulació al punt quilomètric 1,140 de la carretera secundària 101 (CS-101). Aquesta via és la carretera de la Comella. El conductor va perdre el control de la moto, va caure al terra i va sortir fora de la calçada. En el sinistre de trànsit no es va veure implicat cap altre vehicle.
El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant que s’havia produït l’incident viari poc abans de tres quarts de cinc de la tarda d’ahir dijous (16:40 hores).