La Generalitat aixeca la darrera zona restringida per dermatosi nodular contagiosa

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya finalitza les restriccions pel focus de dermatosi nodular contagiosa de la zona restringida (ZR) de Capmany, a l’Alt Empordà, i a partir d’aquest divendres, 27 de febrer, totes les explotacions de boví d’aquesta zona quedaran alliberades i podran tornar a entrar animals sense restriccions.
Després de l’aixecament de tres de les zones restringides que havien estat afectades pels focus de l’Alt Empordà, de Cassà de la Selva i del departament francès dels Pirineus Orientals, només es mantenia vigent la zona restringida pel focus de Capmany (Alt Empordà), el divuitè focus de DNC a Catalunya i que es va declarar el 7 de gener de 2026.
L’aixecament d’aquest darrer radi, comportarà l’aixecament de restriccions a 165 municipis, així com la recuperació de l’activitat habitual pel que fa al moviment d’entrada d’animals de les 1.124 explotacions i pastures integrades en aquesta zona, complint amb els condicionants vigents pel que fa a la vacunació de la malaltia.
Es comuniquen 33 nous casos de pesta porcina africana (PPA)
Paral·lelament, el Govern català ha comunicat que s’han confirmat 33 nous positius en senglars per pesta porcina africana (PPA), tots situats dins la zona d’alt risc. Fins ara, s’han comptabilitzat un total de 195 positius en senglars.
S’intensifiquen les tasques de recerca de cadàvers, i continua activat el pla d’erradicació de la zona d’alt i baix risc per a “reduir dràsticament” la població de senglars mitjançant trampes col·lectives, control poblacional per part dels caçadors locals autoritzats pel Departament, i vigilància i coordinació per part del Cos d’Agents Rurals.
Per altra banda, continuen les tasques d’aïllament mitjançant el reforç de les infraestructures de tancament amb una inversió total de 10 MEUR fins ara. Al mateix temps, s’aprofiten ballats de les carreteres i vies fèrries, i es prioritza el control de corredors d’ús de senglars, que s’adapta segons l’evolució epidemiològica i l’ampliació del terreny.