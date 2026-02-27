Estudiants de l’Institut Joan Brudieu de la Seu desenvolupen un taller d’intercanvi amb gent gran

Alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell participaran aquest mes de març a l’Enxarxat’s, un projecte impulsat des d’aquest centre educatiu que se centra en l’intercanvi amb gent gran de la ciutat. D’aquesta manera, els estudiants del Cicle d’Atenció a les Persones amb Dependència surten de les aules per a dur a terme activitats intergeneracionals que fomentin “vincles i col·laboració social”.
La gent gran que hi vulgui prendre part es poden inscriure, de manera gratuïta, a través del Centre d’Atenció Primària de la Seu, ja sigui trucant al telèfon 973 35 04 70 o bé adreçant-se directament al CAP. L’activitat es farà els dilluns a la tarda (16-18 h), del 2 al 30 de març, al Centre Cívic El Passeig. Les places són limitades.
Sota el lema ‘Viatja en el temps amb nosaltres’, un dels objectius és afavorir que la gent gran que hi participi mantingui activa la seva memòria. Per això, se’ls convida a “escriure el llibre de la seva vida”. Entre els beneficis del taller, esmenten els de treballar els records i vivències per a mantenir la ment activa, compartir moments amb d’altres persones tot passant una estona agradable, donar-los l’oportunitat d’expressar com se senten o què han viscut i, finalment, fer activitats creatives com dibuixar, escriure o crear.
El programa
La primera sessió, dilluns vinent, dia 2 de març, servirà perquè els participants es coneguin millor entre ells i ja es començarà a elaborar un llibre. A la segona es farà una dinàmica de preguntes i es prepararà fotos fent servir la intel·ligència artificial, i la tercera es dedicarà als records d’infància, tot dibuixant-los i explicant-los al grup. La quarta jornada, ja el 23 de març, es dirà ‘Sabors de la meva vida’ i s’hi parlarà d’aromes i de receptes de cuina. I, per a acabar, el dia 30 es farà un berenar compartit per a acomiadar l’experiència d’intercanvi intergeneracional.