Un jove envia un rival a l’hospital després d’un partit de futbol

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: EOG

Dissabte a la tarda, a la Massana, la Policia va detenir un jove de 18 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions. L’arrestat li va donar un cop de puny a la cara a un jugador rival, menor d’edat, després d’un partit de futbol. El menor va haver de ser traslladat a l’hospital a resultes de l’agressió.

Per alcoholèmia, aquest passat cap de setmana, la Policia ha detingut tres persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Són dos homes de 26 i 29 anys i una dona, de 55, arrestats amb taxes de 0,90, 1,10 i 0,94, respectivament.