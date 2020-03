El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat que en les darreres hores han mort dues persones a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Pel que fa als nous casos detectats, hi ha 24 positius nous al territori pirinenc.

Actualment, 43 persones estan ingressades a planta en diferents equipaments sanitaris, on es troben estables. En concret, 5 malalats estan atesos a la Fundació Sant Hospital, 10 a l’Hospital de Cerdanya, 10 malalts més l’Espitau Val d’Aran i 18 a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp. En aquest àmbit territorial, 5 persones han rebut l’alta en les darreres hores, entre ells un pacient de 93 anys que estava ingressat a la capital alturgellenca.

Al Sant Hospital, a part de l’alta d’aquest padrí i els 5 malalts ingressats, hi ha un pacient jove que s’ha traslladat a Lleida per empitjorament. Ara mateix no hi ha pacients pendents de resultats al centre mèdic urgellenc. A casa es comptabilitzen 88 veïns en aïllament, dels quals 20 són casos confirmats de COVID-19.



Demarcació de Lleida

Actualment, a la Regió Sanitària de Lleida hi ha 224 persones ingressades, 138 d’aquestes a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on 95 d’elles es troben estables a planta i 43 a l’UCI. Mentre, 35 més estan a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, 26 de les quals a planta i 9 a l’UCI i n’hi ha unes altres 51 en llits de centres privats, totes estables a planta. En les darreres hores, a més, s’han donat d’alta 12 persones.

A la demarcació de Lleida han mort un total de 5 persones, 3 d’elles a la Regió Sanitària de Lleida, i s’han confirmat 73 nous casos de COVID-19. Les altes són fins ara de 71, 12 de les quals han estat aquest dimarts al territori lleidatà.

A Catalunya en les últimes 24 hores han mort 177 persones i s’han confirmat 1.218 casos, xifres inferiors a les de dilluns. En total, des de l’inici del brot, han mort 1.849 persones amb la COVID-19 i hi ha 19.991 contagiats. Però també s’han curat gairebé 5.000 pacients.