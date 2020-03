El ministre Portaveu, eric Jover, ha fet balanç de les persones que s’han inscrit al registre habilitat a www.govern.ad/coronavirus per donar a conèixer que han perdut el seu lloc de feina des que es va iniciar l’epidèmia de coronavirus al Principat. Així, Jover ha destacat que n’han fet ús 324 usuaris.

De fet, tal com ha indicat Jover, se’ls contactarà a tots un per un per conèixer la casuística concreta de la seva situació i, en aquest sentit, ha remarcat que “des del departament de Treball ja se n’ha contactat més de 150”. Del total, un 14% ha estat acomiadat de manera incorrecta, 21 persones, pel que l’Executiu “els acompanyarà per tal que puguin o bé recuperar el seu lloc de treball o bé reclamar una indemnització”. També ha recordat el compromís del Govern de revisar el reglament que regula la prestació per desocupació involuntària “a fi de flexibilitzar-ne els criteris d’accés”.