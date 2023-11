Un individu amenaça un home amb una pistola de gas comprimit

Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia ha detingut aquesta setmana un home de 55 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat per amenaçar amb una pistola de gas comprimit un altre home arran d’un problema de circulació. Els fets van tenir lloc dimarts a Sant Julià de Lòria, a primera hora del matí.

El conductor amenaçat va cursar la denúncia immediatament i els agents van localitzar i arrestar l’altre home poca estona després en un aparcament d’Andorra la Vella. Tenia la pistola guardada a la guantera del cotxe preparada per a ser utilitzada, sense el bloqueig posat i amb l’ampolla de gas comprimit inserida. El detingut no havia col·locat el carregador amb els balins, però sí que el tenia al seu abast.