Un home que era estirat al carrer, ferit i begut, acaba detingut per amenaces i injúries als policies

Aquest passat dissabte, 3 de gener, es va rebre un requeriment en el qual es comunicava a la Policia que un home es trobava estirat al terra desprès d’haver rebut una agressió per part d’un altre individu. Al lloc, un cèntric carrer de la vila d’Andorra la Vella, es va controlar un veí del Principat, de 34 anys, en un estat etílic considerable. L’interessat presentava una contusió en el seu front. En demanar-li sobre el succeït no recordava res, i volia tornar al seu domicili, rebutjant en varies ocasions ser atès pels serveis mèdics. Aquest, va tenir en tot moment un comportament despectiu envers els agents de policia.
L’interessat, seguidament, va marxar del lloc per voluntat pròpia, sent novament controlat minuts més tard en un altre lloc, estirat al terra. En ser interpel·lat, va mantenir un comportament desproporcionat, amenaçant i injuriant els agents. Tot seguit es va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, i un delicte contra l’honor.