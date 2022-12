Truc de màgia espectacular

De trucs de màgia tots n’hem vist al llarg de les nostres vides, però, hem de reconèixer que, igual que les tecnologies, la màgia avança a un ritme frenètic, cada cop més sofisticada. Des dels primers trucs de cartes o de fer aparèixer coloms o conills dins d’un barret, hem passat a performances que són difícil d’explicar, que semblen sobrenaturals.

Aquest és el cas del Naufragant d’aquesta setmana. Us oferim un truc de màgia que hem descobert “Naufragant per la xarxa” i és mooooolt espectacular i difícil de trobar una explicació a com es pot arribar a fer. Segur que us agrada. Us convidem a fer play al vídeo.