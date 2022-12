Figures d’acció personalitzades gràcies a la impressió 3D

Molts de nosaltres, quan érem nens, vam poder gaudir de figures d’acció, com els Madelman. I de segur que, en algun moment, molts de nosaltres somiàvem a poder arribar a posar la nostra cara a aquells ninots. Això, gràcies a la impressió 3D, ja és possible, i amb només uns selfies.

La coneguda tenda de joguines estatunidenca Hasbro ha llançat al mercat la seva línia de figures d’acció personalitzables Selfie Series. Com el seu nom bé indica, des del punt de vista del consumidor, la personalització és tan simple com fer-se unes selfies amb el seu telèfon intel·ligent iPhone o Android.

Aquesta ha de fer-se a través de l’app Hasbro Plus, per a després seleccionar la figura d’acció que volem, i enviar la informació a la companyia perquè la produeixi. Podem triar entre figures de Star Wars, l’univers de Marvel, G.I. Joe, Power Rangers, i els Cazafantasmas i, en total, tenim fins a catorze models diferents de figura que podem personalitzar.

Entre aquestes, tenim al Mandaloriano (del qual es veu la seva personalització quan es treu el casc, evidentment…), la princesa Leia, Iron Man, Spider-Man, o els Power Rangers vermell i rosa.

El petit – literalment – miracle de poder personalitzar una figura amb el nostre rostre és possible gràcies a la impressió 3D; com molt bé explica aquest article de Gizmodo, la companyia Formlabs, especialitzada en impressió 3D, proporciona la tecnologia, que requereix cinc selfies en alta resolució, una d’elles davantera, i les altres en determinats angles per a poder modelar tot el cap i el pentinat.

Les cinc fotos han de ser preses totes elles en les mateixes condicions d’il·luminació i, a més, posant la mateixa expressió facial perquè la reproducció del rostre surti perfecta.

Posteriorment, el client d’Hasbro i usuari de la seva app mòbil, ha de decidir l’estil de pentinat, color del cabell, i finalment la figura que desitgen. Quan acaba el procediment de sol·licitar la figura, el client ha d’esperar un mínim d’un mes i mig (o més) perquè li arribi a casa. I aquest període dependrà sempre de la demanda existent, per la qual cosa podem imaginar-nos que, per a tenir una figura a Nadal… ja anem tard.

De moment, aquesta possibilitat està restringida als consumidors estatunidencs, i el preu d’una figura personalitzada pot desanimar a més d’un: 80 dòlars. Evidentment, es tracta d’un producte exclusiu i dirigit a fans acèrrims d’aquestes sèries de figures d’acció.

