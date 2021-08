Trio Nilo tanca el cicle de jazz ‘Dilluns, diJazz, dimecres’ de la Seu

Trio Nilo s’encarregarà de tancar, demà dimarts 17 d’agost, a les 22 hores a la terrassa del Parc de Segre, el cicle de jazz Dilluns, diJazz, dimecres.

El trio, format per l’urgellenc Kike Pérez, per Tomàs Pujol i per Ernest Pipó, conclourà aquesta proposta amb la interpretació del seu primer disc, Planeta desierto. Aquest treball discogràfic, desenvolupat durant l’estiu del 2020 i presentat aquest any, intenta ser el més directe i acústic possible prescindint en la majoria dels casos d’una postproducció excessiva.

L’entrada té un preu de 3 euros i es pot adquirir a https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online.