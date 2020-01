Com és tradicional, la tarda del 5 de gener els Reis Mags d’Orient arribaran a Sant Julià de Lòria on els esperaran 3 carrosses noves elaborades per a l’ocasió. La seva primera parada serà a la Llar de Lòria on visitaran a la gent gran de la parròquia. Els rebran les autoritats del Comú que també compartiran una estona amb Ses Majestats i els usuaris de la Llar.

A les 18h començarà la cavalcada que recorrerà el centre del poble. Els Reis i els patges repartiran al voltant de 400 kg de caramels als assistents. Com cada any, l’adoració de l’Infant Jesús se situarà a l’exterior de Casa Comuna i els nens i nenes podran entregar les cartes al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià.

Diumenge 6, els Reis Mags assistiran a la darrera representació d’Els Pastorets, a partir de les 18h a l’auditori Claror.