Tor participa a la Trobada de dones ministres d’Exteriors

La ministre d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la trobada telemàtica (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha pres part telemàticament aquest dijous en la trobada internacional de dones ministres encarregades de la cartera d’Exteriors que s’està celebrant a Ulan Bator, Mongòlia. Pocs dies després de la celebració, el passat 24 de juny, del Dia internacional de la dona en la diplomàcia, la reunió d’enguany té com a objectiu potenciar el paper de les dones en l’escenari internacional, i en particular en els àmbits de la pau i la seguretat, el canvi climàtic i la seguretat alimentària.

Durant la intervenció, Tor ha compartit amb les seves homòlogues els avenços significatius de la presència de la dona en les taules de negociació, però també ha apuntat que l’actual context internacional “exigeix reforçar el diàleg per a trobar solucions pragmàtiques als reptes globals” i fer-ho en clau de dona. En aquest punt, també ha explicat l’aportació d’Andorra per a poder seguir avançant en la identificació i l’eliminació de les barreres existents per a les dones quan actuen en missions internacionals sobre el terreny.

El malbaratament alimentari, així com els impactes que aquest comportament té sobre el medi ambient poden suposar un “gran entrebanc” per a la implementació definitiva de l’Agenda 2030. Per aquest motiu Tor ha explicat que Andorra està compromesa amb aquesta lluita, per això va impulsar, juntament amb San Marino, el Dia internacional sobre la pèrdua i malbaratament alimentari. Cal recordar que el Principat s’ha dotat fa pocs mesos de la Llei d’economia circular, que entre altres reptes, apunta la necessitat d’avançar en aquesta matèria a nivell nacional fins assolir la reducció del 50% del malbaratament alimentari.

Finalment, i en clau climàtica, Tor ha volgut posar l’accent en la necessitat que el debat internacional sobre el canvi climàtic tingui en compte els territoris de muntanya, de la mateixa manera que actualment ja es tracten de forma específica els petits estats insulars en desenvolupament. La ministra d’Exteriors ha recordat a les seves homòlogues que en la passada COP27 sobre clima Andorra va organitzar una trobada ministerial sobre aquesta qüestió per a fer arribar la veu d’aquests territoris al secretariat de l’ONU i ha instat a les representants de territoris de muntanya a unir-se a la demanda.

A la trobada presencial hi ha pres part, entre d’altres, les ministres d’Alemanya, França, Indonèsia, Burkina Faso i Tanzània.