Economia i turisme centren la trobada Andorra-Corea

Trobada entre els mandataris d’Andorra i representants de la República de Corea (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s’han reunit aquest dijous amb l’enviat especial del President de la República de Corea, Chey Tae-won, i amb l’ambaixador de Corea acreditat a Andorra, Sahnghoon Bahk, per a continuar potenciant i explorant les vies de col·laboració entre els dos països. La trobada amb els representats del país asiàtic s’ha centrat en temàtiques vinculades amb l’economia o la relació turística.

D’aquesta manera, els representants s’han felicitat per haver finalitzat la negociació del Conveni per a l’eliminació de la doble imposició (CDI) entre ambdós països el qual es signarà properament. L’objectiu de l’entesa permetrà potenciar les interaccions econòmiques i facilitar, així les inversions, sense que hi hagi un sobrecàrrec financer. Així mateix, també han intercanviat punts de vista amb la voluntat d’establir un acord per a potenciar la mobilitat dels joves.

En matèria turística, els representants coreans han valorat positivament l’oferta que ofereix Andorra, no només a nivell turístic sinó també medi ambiental i natural. En aquest punt, han expressat la situació on molts ciutadans del país asiàtic assisteixen a la península ibèrica per a fer el Camino de Santiago, i han manifestat l’interès de poder visitar el Principat aprofitant l’estada a la península per a realitzar la peregrinació. Finalment, també han intercanviats punts de vista i experiències al tomb de les energies renovables.

Es previst que durant l’estada a Andorra els representants coreans puguin signar un memoràndum d’entesa (MoU) amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.