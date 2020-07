T’expliquem els efectes dels raigs solars sobre el cabell

És molt possible que estiguis llegint aquest article des del teu telèfon mòbil i tauleta a la platja o en la piscina, per això volem alertar-te sobre els efectes dels raigs solars sobre el cabell. Sabem com actuen els raigs solars en la pell, però… i en el cabell?

L’efecte blanquejant dels UV

En primer lloc, els raigs UV blanquegen els pigments del cabell parcialment, ja sigui un cabell natural o acolorit. Això ocorre perquè els raigs UV destrueixen els pigments i/o la melanina, i per això desapareixen del cabell, deixant el cabell molt més clar (amb molts menys pigments). Hi ha algunes persones a les quals els encanta l’efecte Sun Kiss que reben del sol, no obstant això, cal tenir en compte que aquest efecte induït pel sol genera una pèrdua de color i en general deixa el cabell menys vibrant i menys brillant. El color perd la força i l’aspecte sa que tenia després de sortir de la perruqueria.

El dany en la queratina del cabell

En segon lloc, els raigs UV també danyen la queratina del cabell, i això es tradueix en un cabell aspre i trencadís. El cabell danyat pel sol perd humitat més ràpidament, se sent fràgil i es veu menys brillant. Per això, és molt important usar productes que restitueixin el balanç d’humitat adequat del cabell.

Sempre cal usar un condicionador o màscara específics per al sol, que protegeixin el cabell de la pèrdua d’humitat. Però, a més, igual que amb la pell, també cal protegir el cabell de l’exposició al sol, ja sigui amb productes específics de protecció solar o fins i tot si no es té res a mà, en el pitjor dels casos també es podria usar crema de sol corporal amb protecció solar o, millor encara, un barret.

Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, ens revela uns senzills gestos que aconseguiran evitar el desastre capil·lar.

1. Doble protecció. És necessari l’ús de protectors solars que salvaguardin el cabell del sol i altres agressions, però també de gorres, barrets o mocadors que suposin un escut físic. Cada agent extern afecta al cabell d’una determinada manera:

– la radiació UV altera els pigments de color del cabell, resseca molt i afecta la queratina a més de robar a les cabelleres tota la seva lluentor.

– el vent enreda el cabell, l’embruta més i provoca que en pentinar-lo la fibra sofreixi i es vagi afeblint.

– la sorra irrita molt el cuir cabellut i provoca sensibilitat.

– el clor modifica el color i seca el cabell atacant als greixos naturals protectors del cabell.

– la sal marina, per part seva, cristal·litza sobre la fibra capil·lar i obre les puntes.

– la calor també inflama i irrita el cuir cabellut i resta nutrició.

2. Especial atenció en pentinar-se. Després del bany el cabell és especialment fràgil, per això, abans de pentinar-lo, és necessari aplicar un condicionador sense aclarit o el mateix protector solar capil·lar, per a ajudar al pentinat mentre es nodreix el cabell. Cal fer-ho sempre amb una pinta de pues amples i evitant que es pugui trencar la fibra.

3. Rentada diària. Oblida totes aquestes recomanacions que deien que rentar el cabell diàriament és dolent. Tant si ho has submergit en l’aigua de la mar com en el de la piscina, és imprescindible rentar bé el cabell per a eliminar restes de salnitre o de clor. El millor aliat? Un xampú purificant però suau i d’ús freqüent i acompanyar-lo sempre d’un condicionador, amb o sense aclarit o d’un oli o sèrum, segons els gustos.

4. La màscara, el teu aliat perfecte. Almenys dues vegades per setmana cal aplicar una màscara capil·lar que repari i hidrati en profunditat el cabell, però el truc està a fer-lo en sec. No importa tant el temps d’exposició –bastaria deixar-la 10-15 minuts-, com fer-ho en sec abans de rentar el cabell, perquè l’aigua impedeix que el producte penetri en la fibra capil·lar i no serveix per a res. Després d’aplicar la màscara, renta el cabell de manera habitual.

5. Alerta amb els cabells acolorits o amb metxes. Aquests sofreixen especialment a l’estiu: són més porosos i per tant més sensibles a les agressions externes. Els rossos clars s’oxiden molt i els vermells són els més sensibles a la pèrdua de to. Per això l’ús de xampú, condicionador o màscara, així com d’olis i sèrums es fa imprescindible.

6. Especial rosses. És recomanable que abans dels dies de sol i platja, en l’última visita al perruquer, s’aposti per un ros una mica més fosc perquè l’exposició solar, el clor i el salnitre ja aclareixen de per si mateix el cabell. Amb especial atenció als rossos daurats i mel que són els que més s’aclareixen i tornen cap a tons indesitjats. Els rossos beix i platí sobreviuen millor perquè l’estiu els potencia.

7. Aposta pels pigments. Els xampús, condicionadors o màscares amb pigments ara, sí o sí, seran els teus aliats imprescindibles si tens el cabell acolorit o amb metxes. Segueix amb atenció els consells de cada fabricant, així asseguraràs la intensitat del color i la lluentor tot i patir les contínues agressions que l’estiu suposa per al teu cabell i per a neutralitzar els tons indesitjats.

8. No sense el meu perruquer de confiança. Els majors desastres de color ocorren quan cerques una perruqueria per a un retoc d’emergència en el teu destí d’estiueig… És llavors quan la catàstrofe està gairebé assegurada. Si és imprescindible, demana al teu estilista de confiança la fórmula que utilitza en els seus treballs de color i el marge d’error disminuirà.

Per bellezactiva.com