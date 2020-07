Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly S) estaran en l’inici del CERA 2020

Després de superar amb èxit el gran repte que suposava el Ral·li de Fafe e Ferreiras, l’optimisme era el denominador comú en el si de l’equip Suzuki Motosport, pensant en l’agenda prevista per a l’actual temporada. És de tots conegut que la situació va sofrir un canvi radical a partir de la segona quinzena de març. Així doncs, en aquests moments es manté l’optimisme d’aquells dies malgrat que el calendari de competició ha sofert modificacions importants. Així doncs, Joan Vinyes-Jordi Mercader retornaran a la competició els dies 24 i 25 de juliol, amb la disputa del 53 Ral·li Orense – Orense termal, en el qual serà el debut del Suzuki Swift R4lly S en un ral·li sobre asfalt.

Les sensacions en els tests del Swift R4lly S han estat immillorables. Han estat dues les jornades de tests programades per Suzuki Motosport, la segona de les quals celebrada divendres passat (17 juliol), ha estat de vital importància per a afrontar la cita d’Ourense amb més confiança, així ho comentava Vinyes abans d’iniciar el seu segon desplaçament a terres gallegues en una setmana: “Després de començar a conèixer el nou Swift, el mes de febrer passat, fins a la setmana passada no vam poder asseure’ns de nou en el seu habitacle i recordar les sensacions inicials. Em vaig trobar molt còmode des del principi en el test, el Swift R4lly S em va donar confiança i la veritat és que ho vaig notar molt millorat quant a les seves prestacions. Queda treball per fer i estic convençut que ho podem millorar, però ara mateix la seva competitivitat està a un gran nivell”.

Un Ourense 2020 amb menys trams de velocitat. Les circumstàncies manen

L’esforç dels membres de l’Escuderia Ourense per a oferir als participants una prova atractiva és digne de tots els elogis. Serà la primera del Campionat d’Espanya d’asfalt (CERA), i en conseqüència, la que posarà en marxa totes les novetats d’un protocol adaptat als difícils moments que ha provocat la Covid19. El recorregut total de la prova d’Ourense serà de 425,111 km, dels quals una mica més de la quarta part (123,56 km), es disputaran contra el crono.

Les 8 especials cronometrades (4 diferents), estaran agrupades en dos bucles. A Peroxa (16,03 km i Toen (15,13 km), seran els obstacles del primer, mentre que en el segon s’hauran de superar Amoeiro (15,08 km) i Carballiño (15,54 km).

Els participants hauran de competir en dues ocasions per cadascuna de les especials esmentades abans de deixar la seva mecànica al parc tancat final en el Jardín del Posío.

El shakedown se celebrarà el divendres (dia 24) a partir de les 10.00 hores, en un tram adequat per l’organització, a la zona de Toén. El tram de qualificació (TCC), el disputaran els pilots prioritaris a partir de les 13.15 hores. Com és habitual, els pilots podran triar el lloc de sortida en funció de la qualificació en aquest TCC.

Inscripció de gran nivell i climatologia acceptable

Han estat 80 els equips que han formalitzat la seva inscripció al ral·li de l’Escuderia Ourense. Sens dubte una gran inscripció que a més, segons Vinyes, té una qualitat innegable: “Serà molt complicat estar en el top10, el gran nombre de vehicles R5 ens ho posarà molt complicat. També hi ha una nombrosa representació de vehicles N5, Nosaltres no renunciem a res, esperem aconseguir una bona adaptació del R4lly S a les especials gallegues i lluitar per una posició entre els millors”.

Un altre factor que pot influir en el desenllaç de la competició i en aquest cas, més que a la pluja ens referim a la calor. Joan està al corrent de la previsió: “En el cap de setmana sembla que la calor no serà tan aclaparadora com el que ha fet en aquests últims dies. No obstant això ja veurem que ens ofereix el temps una vegada posats en matèria”.

Expourense i el Jardín del Posío centres neuràlgics (habituals) del ral·li

Les instal·lacions del Centre d’Exposicions d’Ourense (Expourense), acolliran el parc d’assistència i les diferents seccions administratives del ral·li. Els reagrupaments durant la carrera, el parc tancat final i les cerimònies de sortida i lliurament de premis es duran a terme al Jardín del Posío. El ral·li s’iniciarà les 8.00 hores del dissabte (dia 25), i té prevista l’arribada del primer vehicle al parc tancat final, a les 21.00 del mateix divendres.