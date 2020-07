Pros i contres de les cuines obertes

La cuina oberta o cuina americana és la que no està tancada entre quatre parets, sinó que enllaça amb la resta de l’espai que sol ser la sala d’estar.

El tamany reduït de les vivendes actuals fa que aquestes cuines siguin la millor opció, en deixar espais amplis i permetre moure’ns més fàcilment, ja que en aquestes cases petites, una cuina a part quedaria molt justa i no deixaria cuinar còmodament. L’estètica és un dels seus avantatges, ja que les fa atractives i més actuals, ja que com menys divisions en l’estructura de la casa, la llum solar flueix millor. A més és més fàcil integrar illes o barres d’esmorzar, que serien impossibles en una cuina tancada perquè aquests elements requereixen d’un gran espai.

Però també tenen inconvenients. Igual que flueix la il·luminació natural, flueixen les olors per tota la casa. Les campanes extractores en minimitzen molts, però és inevitable que les olors dels menjars impregnin l’espai.

També ocasionen més sorolls. Com mencionàvem, aquestes cuines solen connectar a la sala d’estar, per la qual cosa si un familiar està veient la tele i has de liquar o batre alguna cosa a la cuina el molestaràs amb el soroll.

Tampoc s’ha d’oblidar que és a la cuina on es genera el desordre més gran de la casa a causa de l’ús de molts utensilis i ingredients al mateix temps, i encara que recollint-los se soluciona, per a les visites aquest desordre és més fàcil d’observar.

Per Vivirhogar.es