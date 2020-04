Sembla una cosa evident però, per mandra o falta de temps, no sempre dediquem el temps suficient a saber quines són les necessitats de la nostra pell i quina és la forma adequada de cobrir-les perquè llueixi de la millor forma possible. Avui ens centrem en les pells grasses, explicant-te com són, quines rutines requereixen i quins productes van millor.

Quan parlem de pell grassa?

Ens trobem davant una pell grassa quan les glàndules sebàcies produeixen un excés de sèu. Això es reflecteix, principalment, a través d’una pell més gruixuda, porus dilatats, aspecte gras, punts negres, grans i lluentors indesitjades. A més, la pell grassa sol estendre’s al cuir cabellut, la qual cosa provoca que el cabell tingui greix també.

El sèu és necessari per a la nostra pell, ja que crea un escut que la protegeix de les agressions externes. No obstant això, quan hi ha més glàndules sebàcies del normal o aquestes són més grans, es produeix un excés en la secreció. L’origen de la pell grassa sol ser l’herència genètica, encara que hi ha altres factors que expliquen la seva aparició o que agreugen les seves característiques: desequilibris hormonals, el clima, l’alimentació, l’estil de vida, etc. Si és el teu cas, no et preocupis, només necessites seguir unes pautes per a la seva correcta cura.

Com es cuida?

Els experts de la pell ho tenen clar: com més intentem eliminar el sèu, més quantitat produeix la pell per a reposar-lo. Per això, la regla d’or és utilitzar productes específics per a aquest tipus de pell, que no afegeixin més greix i que tampoc la irritin.

El pas principal a l’hora de cuidar la pell grassa és una bona neteja, ja que la pol·lució, els bacteris i les toxines tapen els porus i propicien l’aparició d’acne. La manera de prevenir-ho és realitzar una neteja exhaustiva tant al matí com a la nit.

Precisament per la seva major tendència a acumular impureses en la pell és important realitzar exfoliacions suaus 1 o dues vegades per setmana per a eliminar les cèl·lules mortes de la superfície. D’altra banda, si no vols empitjorar els grans o els punts negres, mantingues les mans allunyades. En comptes d’això, utilitza productes específics per a eliminar-los. També ajuda molt evitar que el cabell fregui el teu rostre.

Per a acabar, hi ha dos falsos mites que has de bandejar. El primer és que tenir la pell grassa és sinònim que estigui hidratada. La realitat és que necessita els mateixos actius que els altres tipus de pell, però s’han d’introduir en textures més lleugeres i que garanteixin un acabat mat. El segon és la creença que el sol o l’alcohol són un bon remei per a acabar amb l’acne. Tots dos tenen efecte rebot, ja que el greix s’acumula en les glàndules sebàcies i, quan per fi pot sortir a la superfície, el resultat és més aparatós. Per això, no oblidis utilitzar protector solar. Això sí, és important que triïs un que eviti les lluentors i l’aparició d’acne.

Consells a l’hora de maquillar-se

La pell grassa pot donar problemes amb el maquillatge, ja que l’excés de sèu impedeix que es fixi bé i, per tant, que s’espatlli abans. Per això, has de triar maquillatges lliures d’olis (oil free) i no ‘comedogénicos’ (significa que no obstrueixen els porus). Utilitza també pols matificants per a segellar la base de maquillatge i eliminar l’excés de lluentors. D’altra banda, decanta’t pels formats en pols tant per al coloret com per a les ombres, ja que els que són en crema afegeixen més greix.

Si les lluentors et preocupen especialment, fica’t unes tovalloletes anti brillantor en la teva bossa per a anar eliminant el greix que va apareixent al llarg del dia. Finalment, és imprescindible mantenir una escrupolosa higiene dels teus pinzells, brotxes i esponges de maquillatge perquè no acumulin greix.

Algunes propostes per a ajudar-te a cuidar la teva pell grassa

DermoPure Oil Control gel limpiador facial, d’Eucerin. La seva fórmula per a ús diari no conté sabó ni fragàncies, per la qual cosa proporciona una neteja suau però efectiva en pells amb impureses o propenses a l’acne. En contenir un 6% d’amfòteres, elimina l’excés de sèu alhora que elimina la brutícia i el maquillatge. Les seves propietats antibacterianes eliminen els bacteris de la pell i inhibeixen la seva reproducció i, com és no ‘comedogénica’, no obstrueix els porus ni resseca la pell. El seu preu: 15,40€/200ml.

Blackhead Eliminating exfoliante facial, de Neutrogena. En aquest cas, ens trobem davant un exfoliant que es pot usar diàriament per a desobstruir els porus, ja que elimina tant la brutícia com el sèu obstruït. Des del primer dia, elimina i prevé l’aparició dels punts negres. Tota la gamma Blackhead Eliminating ha estat formulada amb àcid salicílic purificant per a cuidar de les pells grasses i eliminar els punts negres. El seu preu: 15,40€/150ml.

Active Pureness Mask, de Comfort Zone. Màscara facial purificant i matificant amb una exquisida fórmula basada en el poder absorbent i retexturitzant de les argiles blanques i verdes naturals. Amb el seu ús els porus disminueixen visiblement i es prevé la seva dilatació. Compta amb un 94% d’ingredients d’origen natural. El seu preu: 38€/60ml.

Blemish SOS ™, de Medik8.Un gel de tractament d’acció ràpida que redueix considerablement els granets, gràcies a la seva infusió d’àcid salicílic de força màxima combinat amb niacinamida per a calmar la zona pel seu efecte antiinflamatori. També conté àcids dioic i azelaic que aconsegueixen exfoliar la pell perquè el principi penetri fins a l’arrel del granet i que cicatritzi ràpidament, entre 12 i 24 hores segons la persona. El seu preu: 25€/*15ml.

Super Matte Moisturizer, de Sephora Good for Skin. Formulat amb un 90% d’ingredients d’origen natural, redueix l’excés de sèu, matifica el rostre i proporciona una hidratació intensa. La seva fórmula conté àcid hialurònic extret de la canya de sucre i pols matificants. El seu preu: 12,99€.

Top Secrets Instant Matte Pore Refiner, de YSL Beauté. Aquest afinador de porus suavitza a l’instant les imperfeccions i absorbeix l’excés de greix en la pell, gràcies a la seva tecnologia difuminadora. Així, la pell es veu més suau, amb els porus menys visibles i un acabat mat i ultraconfortable que dura tot el dia. El millor és que també treballa a llarg termini, gràcies a l’àcid salicílic, que ajuda a reduir els porus i proporciona a la pell major uniformitat, i a l’extracte de noguera, que suavitza la pell i estimula el seu propi procés de renovació per a perfeccionar la textura. El seu preu: 46,48€/30ml

