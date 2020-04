El Parador de Turisme de la Seu d’Urgell farà tasques d’hotel-hospital si el nombre de malalts supera la capacitat de llits a la Fundació Sant Hospital durant l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus. Així ho recull la darrera fase del Pla de contingència que s’ha elaborat per fer front a la COVID-19 a l’Alt Urgell.

Aquest mateix dimecres s’ha dut a terme una visita tècnica per constatar les característiques de l’establiment hoteler i copsar les necessitats logístiques, de material i de personal, de cara a la seva possible utilització. “L’objectiu és avançar-nos a tots els escenaris possibles, tenint en compte que el número de contagis s’incrementa dia a dia i no sabem com evolucionarà la situació”, ha remarcat l’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega.

L’anàlisi de les instal·lacions l’han fet professionals del Departament de Salut, del Sant Hospital i el CAP de la Seu, que han de planejar ara com es cobrirà l’atenció sanitària en cas que sigui necessària la reconversió de l’equipament.



Pacients estables

Les 79 places hoteleres del Parador de Turisme s’utilitzarien per hospitalitzar els pacients estables que requereixin aïllament domiciliari i que, pel seu context personal o familiar, no puguin dur-lo a terme en els seus propis habitatges. L’espai esdevindria un allotjament previ a l’alta mèdica, amb l’objectiu d’alliberar llits dins del Sant Hospital i així evitar el col·lapse del centre mèdic.

Tanmateix, aquesta opció no es preveu que s’utilitzi de forma imminent. Aquest dimarts hi havia ocupats 15 dels 26 llits ubicats a planta i estaven disponibles 40 places més, així com 2 espais per a malalts crítics dels 3 habilitats.



Proximitat amb el Seminari i la Llar de Sant Josep

La tria del Parador de Turisme s’ha fet tenint en compte la proximitat amb el Seminari Conciliar -on es van traslladar padrins de la residència de la FSH – i la Llar de Sant Josep. En aquest sentit, Jordi Fàbrega ha agraït la predisposició de l’hotel, així com l’oferiment formulat a través de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell davant la petició feta pel Departament de Salut.

Al Pirineu ja s’estan utilitzant establiments hotelers a Tremp per complementar les instal·lacions sanitàries de l’Hospital Comarcal del Pallars. En aquest cas es tracta de l’Hotel Segle XX i l’Hotel Alegret. A Vielha es compta amb les instal·lacions de l’Hotel Sol Vielha, tot i que de moment encara no acullen pacients.



Crida a no defallir

En un altre ordre de coses, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha publicat aquest dijous una carta en què fa una crida a “no defallir” després de l’esforç de confinament dels darrers dies. En la missiva destaca que “cada dia les xifres de contagis, d’ingressos a les Unitats de Cures Intensives i de morts no paren de créixer”, però puntualitza que “també comencen a créixer ara les de gent que ja ha superat la malaltia i s’ha curat”.

Així, l’alcalde urgellenc subratlla que “la situació és enormement complicada i greu, i darrera de les xifres hi ha persones, veïns i veïnes, coneguts, familiars, ésser estimats, somnis trencats i famílies destrossades” i els dóna el condol “més sincer” a “tots i cadascun d’ells i elles”. No obstant, afegeix que “tot i aquestes xifres dramàtiques, poc a poc hi ha indicis que amb el confinament estem començant a veure la llum al final d’aquest malson; que tot el nostre esforç per quedar-nos a casa està començant a donar els seus fruits”.

Per argumentar-ho, Fàbrega comparteix un seguit de conclusions d’un estudi de l’equip d’investigació MUNQU de l’Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València, que fa un seguiment exhaustiu i molt fidedigne de les dades de la pandèmia des del principi, en què es conclou que s’ha superat el pic d’infectats, que el pic va ser el 31 de març i que el pic de pacients a l’UCI s’espera el proper 9 d’abril. “Això vol dir que seguiran augmentant els infectats i els hospitalitzats, però amb un ritme de creixement menor a l’actual, cada dia hauria de créixer menys. I que el sistema sanitari i les nostres UCI seguiran molt tensionades com a mínim una setmana més”, recorda l’alcalde de la Seu.