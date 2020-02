Un noi de 26 anys de Sils ha mort aquest matí mentre esquiava a l’estació de La Molina, a la Cerdanya. Baixava per una pista vermella de la zona de Coll de Pal, quan sembla que s’ha descontrolat, li han saltat els esquís i ha seguit muntanya avall fins que ha picat amb unes fustes que fan de paravent.

Els Mossos d’Esquadra, que eren a l’estació per un altre motiu, s’han fet càrrec de la investigació.

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha rebut l’avís cap a les deu del matí. Hi han desplaçat una ambulància i un helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per reanimar-lo, malgrat que l’han atès de seguida.

