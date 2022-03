Sortides d’hivern al Camp de Tarragona:  Muntanyes de Prades

Les Muntanyes de Prades són un lloc ple d’atractius. Hi ha muntanyes i boscos impressionants, patrimoni històric i monumental, productes gastronòmics de primera qualitat i, sobretot, una gran tranquil·litat. Us proposem una ruta a peu per aquests petits pobles on el temps sembla haver-se aturat.

No pot faltar una visita a la vila vermella de Prades. L’anomenen així pel color de les seves cases construïdes amb la típica pedra d’aquest color que veureu per tot arreu.

Abans de dinar podeu fer una excursió a peu fins a l’ermita de l’Abellera, una ermita preciosa encastada en una cinglera amb unes vistes bellíssimes sobre la vall del Brugent.

Podeu anar a dinar a Capafonts i gaudir de les típiques patates de Prades, la mel, les castanyes o els bolets que es fan en aquesta zona i que us permetran conèixer la seva cuina tradicional.

També us podeu apropar a Poblet i començar algun tram de la ruta del Cister, com per exemple de Vallbona de les Monges a Rocafort de Queralt; de Montblanc a Vallbona de les monges o de Rocafort a Santes Creus.

Per www.surtdecasa.cat