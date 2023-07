Lluís R. Samper Pascual

Per la importància i interès que desperta, us recomano que fullegeu l’estudi del Govern d’Andorra “Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i evolució 1995-2022” (34 pàgines). Us el podeu baixar del lloc web https://bit.ly/informecat23_5c_9_22.

Vist el volum del document en qüestió, permeteu-me fer sols uns petits comentaris a l’entorn del capítol “Usos lingüístics: llengües en què parlen i són atesos en diferents àmbits socials”, epígraf sota el qual, pel català i l’any 2022 a Andorra, dona els percentatges d’ús social següents:

Metge generalista 61%

Metge especialista 51%

Grans magatzems 24%

Restaurant 31%

Transport públic 42%

Botigues 43%

Bar/pub/discoteca 26%

Banc, assegurances, gestoria 74%

Perruqueria, barber 35%

Sobta constatar que en el sector dels bancs, les assegurances i la gestoria, el 74 % dels habitants d’Andorra hi parla només en català, mentre que en els grans magatzems ho fa només el 24%.

El Govern d’Andorra posa, des de fa molts anys, a l’abast de tothom, cursets gratuïts de català, però penso que hem d’anar més enllà i fer que el català es consideri necessari i útil per a viure i treballar a Andorra, com l’alemany ho és per a viure i treballar a Alemanya.

Al meu parer, és una tasca en la qual ens hi hem d’implicar tots: Govern, empreses i particulars, seduint més que imposant, car de poc o res serveixen les lleis, per a assolir les dues premisses assenyalades, que molts considerem necessàries per a poder gaudir d’una bona cohesió social.

Com que crec que no hi ha l’obligació formal d’aprendre català, una forma bastant efectiva de seducció seria la d’afegir un complement al sou pel fet de parlar català, a l’igual que es fa si l’empleat parla anglès, per exemple.

Una altra manera de seduir als empleats o dependents perquè aprenguin el nostre idioma seria la d’impartir per a ells, al despatx, cursets de català, durant l’horari laboral, aprofitant les hores de menor afluència de clients, com ja estan fent algunes empreses de la gran distribució.

Si voleu informació detallada i actualitzada dels continguts disponibles en català a les plataformes digitals, la podeu trobar a les webs: goitaquefanara.cat o bé a desdelsofa.cat.