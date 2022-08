S’obre el nou Parc fluvial per a esdevenir una zona verda de 20.000 metres quadrats

El nou Parc Fluvial, de més de 2.500 metres quadrats ja és oficialment obert al públic. El parc és al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma i té accés tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del tartan del passeig del riu. L’espai compta amb una àrea per a practicar parkour, una tirolina, jocs per als infants i una zona arbrada.

Algunes de les instal·lacions les havien demanat els escolars de la parròquia a través del Consell del Infants, a més de jocs per a totes les edats i espais adaptats per als usuaris amb diversitat funcional. També disposa d’una zona de lavabos.

El parc, que ha suposat una inversió de 987.445 euros, queda integrat a la zona del tartan al llarg d’uns 50 metres lineals, a tocar dels camps de futbol de la Borda Mateu. D’aquesta manera es facilita que els corredors i vianants tinguin un parc totalment obert i integrat al passeig habilitat com a zona de repòs.

De fet, el projecte, tal com ha anunciat aquest divendres durant la inauguració la cònsol major, Conxita Marsol, suposa la primera pedra d’un gran parc fluvial previst en aquesta zona i que s’estendrà fins al parc de la Serradora i la caserna de Bombers al llarg de tot el passeig del riu. Es treballa, doncs, per a desenvolupar un gran parc al sud de la parròquia, d’una extensió similar al Parc Central, és a dir, uns 20.000 metres quadrats. El futur Parc fluvial s’anirà desenvolupant per fases al llarg dels pròxims anys.

En aquest sentit, la cònsol major ha ressaltat la voluntat de continuar treballant per a fer una parròquia amb espais amables i per a tothom, per a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans amb amplis espais de passeig.

Aparcament dissuasiu

Al costat del nou parc fluvial ja s’ha habilitat un nou aparcament de rotació amb prop d’un centenar de places, on els propers dies es posarà en marxa una prova pilot per a oferir la possibilitat a les persones que treballen a Andorra la Vella d’estacionar-hi durant l’horari laboral a un preu molt reduït i accedir al centre de la parròquia en transport públic o a peu. La intenció de la prova pilot de l’aparcament dissuasiu és reduir el volum de vehicles al centre.