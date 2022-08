Acció Feminista d’Andorra exigeix el desplegament immediat de la llei d’igualtat

Acció Feminista d’Andorra condemna les agressions masclistes amb punxades a dones en espais d’oci i festes majors i especialment la denunciada el darrer dia de festa major a Sant Julià de Lòria. Es tracta, segons l’entitat, “d’un nou atemptat contra les dones amb la clara voluntat d’atemorir-nos i d’apartar-nos de l’espai públic”.

“Malgrat la ràpida reacció del Govern creant un protocol específic per a aquests abominables casos, des d’Acció Feminista ho creiem insuficient”. A les portes d’una nova festa major massiva com la d’Andorra la Vella, Acció feminista insta al Govern i comuns a impulsar punts liles on puguin dirigir-se les dones per a informar-se, rebre atenció sobre actituds masclistes i comportaments sexistes, alhora que sensibilitzar i prevenir sobre aquests comportaments.

Així mateix, demana un increment de la vigilància policial a festes majors i espais d’oci nocturn, agents de paisà en aquests recintes per a detenir els agressors – sovint organitzats-, més controls d’accés i, si cal, limitar els aforaments si no es pot garantir la seguretat de les dones.

Igualment, l’entitat feminista, exigeix l’activació d’un protocol conjunt amb les discoteques de cara a la propera temporada d’hivern per a prevenir qualsevol agressió masclista, i especialment les punxades amb la finalitat de la submissió química.

A més, reclama contundència en la persecució penal d’aquesta mena d’agressions, que s’apliquin les penes màximes previstes tant a autors com a còmplices i col·laboradors. “Exigim el desplegament immediat de la llei d’igualtat i que es creïn ja pel curs vinent els agents d’igualtat i les formacions en educació sexual i afectiva perquè el problema d’arrel és educacional”.

Així mateix, Acció Feminista d’Andorra, exigeix la creació immediata dels grups d’atenció a les víctimes de violència de gènere de la Policia, amb formació especialitzada per a donar l’atenció i fer el seguiment de les víctimes com preveu la llei d’igualtat. Finalment, l’associació demana a la ciutadania tolerància zero davant aquesta nova forma de violència masclista especialment dirigida a les dones joves, i la seva col·laboració en la detecció i detenció dels agressors.