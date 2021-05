SMAAART revela quatre dades sorprenents sobre els mòbils

Durant el mes d’abril s’ha celebrat el dia de la Terra i, des de SMAAART – empresa dedicada al recondicionament de mòbils i enfocada a reduir l’impacte ambiental que genera la indústria telefònica –, ens ofereixen algunes dades crucials sobre els telèfons i l’impacte que tenen en el planeta. Ara més que mai, som conscients de la importància de cuidar el nostre planeta i l’espai en el qual vivim; busquem estar en entorns saludables i cuidar el que ens envolta amb la finalitat de poder donar-li un futur millor als nostres fills.

Actualment, les empreses encara continuen dissenyant els seus productes perquè durin menys amb la finalitat d’incentivar el consum. I, en el cas de la indústria tecnològica, a causa de l’obsolescència programada o dels sistemes operatius, els efectes sobre l’ecosistema són realment greus, ja que acaben amb els residus naturals i generen deixalles electròniques.

Per a evitar continuar danyant el nostre ecosistema i evitar problemes futurs, SMAAART ens comparteix algunes dades sobre els mòbils nous i recondicionats que segurament no coneixem i que tenen un gran impacte en el medi ambient:

Un telèfon pot tenir fins a 3 vides

Un telèfon nou pot tenir més de dos recondicionats, aquestes són les vides que un antic telèfon pot tenir just després de deixar d’utilitzar-lo. Normalment, guardem els telèfons mòbils vells en els calaixos de la tauleta de nit i ens oblidem completament d’aquests dispositius. Per aquesta raó, des de SMAAART, es recomana vendre o lliurar els mòbils antics per disminuir la seva deterioració i ajudar el planeta Terra. Reutilitzar un telèfon gràcies al recondicionament permet estalviar 52 kg de CO₂, 56 kg de matèria primera i salvar 1 arbre.

El 80% del CO₂ emès per un telèfon és degut a la seva fabricació

SMAAART – conscient que avui dia és una necessitat estar connectats als nostres telèfons intel·ligents – ofereix la solució ideal per a reduir l’impacte mediambiental de l’ús de mòbils sense haver de deixar d’utilitzar-los. La companyia se centra en una economia circular en la qual afavoreix els recorreguts de curta distància i, en conseqüència, prefereix treballar amb telèfons procedents de França i – per aquest 2021 – també provinents d’Espanya. L’empresa porta un control dels mòbils i realitza un procés industrial format per més de 45 punts de control; a més, d’un seguiment de les deixalles per a assegurar-se que es reciclin correctament.

Sabem també que la fabricació dels terminals representa un 70% de l’impacte de la tecnologia digital en el medi ambient. En aquest sentit, el fet d’optar per un mòbil recondicionat, en lloc d’un nou, té impacte mediambiental, la qual cosa és una excel·lent notícia per al futur que celebrem en el dia de la Terra.

Reutilitzar peces d’un telèfon que no podem recondicionar salva 2,8 kg de CO₂ per peça reutilitzada

Un dels passos pels quals ha de passar un mòbil quan és recondicionat i surt al mercat novament és la classificació dels dispositius. A SMAAART, els tècnics qualificats realitzen un control de conformitat. L’objectiu d’aquest control és comprovar que els telèfons no figurin en la llista negra de telèfons intel·ligents, siguin robats o falsos, estiguin bloquejats o s’hagin utilitzat en algun delicte de falsificació. En aquesta fase, es trien els telèfons que poden ser recondicionats o que han de ser reciclats. En cas de no passar al següent pas, s’intenta reutilitzar les peces dels telèfons. A SMAAART, reutilitzar peces dels telèfons que no poden ser recondicionats permet salvar 2,8 kg de CO₂ per peça reutilitzada, xifra que, si es multiplica, pot tenir un gran impacte en l’ecosistema. En el cas que no es pugui recondicionar el mòbil o reutilitzar les seves peces, perquè els telèfons són massa antics o trencats, s’envien al reciclatge. Reciclar un telèfon evita contaminar la Terra i salva 90 g de CO₂.

Es necessiten 56 kg de matèria primera per a fabricar un telèfon de 150 g

Per contra, quan es recondiciona un mòbil, s’estan salvant aquests mateixos 56 kg de matèria primera. Actualment la majoria de matèria primera s’està esgotant. Per aquesta raó, no només ens podem conformar amb el lliurament dels nostres mòbils vells, sinó que cal optar per un mòbil recondicionat, ja que és també una gran opció en el dia de la Terra. A més, en relació amb les deixalles d’aparells electrònics, és important saber que els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) contenen substàncies perilloses com el mercuri, el plom, l’amoníac o els gasos que destrueixen la capa d’ozó i que afecten directament l’escalfament global.

Per Tecnonews