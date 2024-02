Situació complicada: Talls d’accés a Andorra pel sud i pel nord

Tractors d’agricultors francesos tallant la carretera (AndorraDifusió)

Els agricultors francesos han confirmat que aquest divendres a partir de les 10 del matí tornaran a tallar, en forma de protesta, la carretera a la zona de la Croisade, la d’accés a Andorra, davant la manca d’un anunci del Govern francès acceptant les seves demandes o emplaçant al sector a dialogar per a buscar solucions.

El tall, que afectarà principalment el Pas de la Casa, estarà actiu almenys fins diumenge i en les mateixes condicions que el cap de setmana passat. Bloquejat completament en l’entrada cap al Principat, i un pas amb intervals de temps en sentit sortida d’Andorra que encara estan per definir.

On també hi haurà talls ja a partir d’aquest dijous és al peatge de Perpinyà en direcció al Voló.





Talls dels pagesos catalans

El dimarts, dia 6 de febrer, els pagesos de Catalunya de la secció de comarques de muntanya, tenen intenció de tallar l’accés a Andorra. Els detalls de la mobilització s’han d’acabar de concretar en una trobada prevista per a aquest divendres. Aquesta protesta servirà de prèvia i, segons com funcioni, es decidirà si també es participa en la prevista per la Unió de Pagesos del 13 de febrer.